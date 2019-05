Belgisch Huawei-filiaal op zwarte lijst Amerikaanse overheid IB

23 mei 2019

06u48

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken heeft een lijst opgesteld van 68 bedrijven die banden hebben met de Chinese telecomgigant Huawei. Een van die bedrijven is het Gentse Huawei Technologies Research & Development NV, in 2010 opgericht als spin-off van het Leuvense Imec en in 2013 overgekocht door de Chinezen. Dat schrijft L'Echo vandaag.

Washington wil de commerciële banden tussen de Verenigde Staten en dit bedrijf beëindigen, omdat "er een groot risico is dat het betrokken is bij activiteiten die ingaan tegen de nationale veiligheid of de belangen wat betreft Amerikaans buitenlands beleid".

Het filiaal in Gent is een marktleider in de onderdelen voor fotonische halfgeleiders op silicium. Die technologie moet het mogelijk maken een nieuw type van zender-ontvangers voor de telecomindustrie te ontwerpen. In 2017 was het bedrijf goed voor een omzet van 17 miljoen euro, en werkten er een veertigtal mensen.