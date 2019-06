Belgisch cabinepersoneel Ryanair keurt cao over loon- en arbeidsvoorwaarden goed jv

03 juni 2019

20u13

Bron: belga 0 Economie De in België gebaseerde stewardessen en stewards van lowcostmaatschappij Ryanair kunnen zich vinden in de loon- en arbeidsvoorwaarden die door directie en vakbonden werden uitgewerkt. Bijna drie kwart van de betrokkenen keurde het cao-voorakkoord goed, zegt Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-PULS vanavond. “Eindelijk duidelijkheid over verlof, ziekte, uurroosters en leefbaar loon”, voegt hij toe in een tweet.

Directie en vakbonden hadden bijna twee weken geleden een voorakkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat werd de voorbije dagen voorgelegd aan de circa 500 in België gebaseerde stewardessen en stewards van de Ierse lowcostmaatschappij. Tachtig procent van hen sprak zich volgens Elsen uit, en daarvan keurde 74 procent de voorstellen goed.

“Dit betekent dat we het voorakkoord nu effectief kunnen omzetten in de eerste cao voor het cabinepersoneel van Ryanair in België”, aldus een tevreden Elsen. “We hebben hier een jaar aan gewerkt. Nu pas wordt de toepassing van het Belgische arbeidsrecht concreet.”

Inzake lonen krijgen de werknemers onder meer een vast maandinkomen, ongeacht hoeveel ze vliegen. ACV-PULS sprak eerder van een gemiddelde loonsverhoging van 25 procent “voor de meest kwetsbare groep werknemers”. Maar voor sommigen kan het, in het laagseizoen, een verdubbeling betekenen (tot zowat 1.900 euro). Daarnaast werden er afspraken gemaakt over extra vergoedingen voor overnachtingen, over vakantiedagen en feestdagen. Het voorakkoord regelt ook de overgang van de werknemers naar de sociale zekerheid. Zij zullen voorts volgend jaar kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen.

Ondanks de duidelijke “ja” van de betrokkenen, was het toch een moeilijke discussie, zegt Elsen nog. “Want voordien was er geen coherent loonbeleid bij Ryanair, er waren dus grote verschillen” tussen de werknemers.

Van de stewardessen en stewards zijn er circa 140 gevestigd in Brussel, de rest is gebaseerd in Charleroi.

Ryanair ging er eerder al mee akkoord om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen op het in ons land gebaseerde personeel. Over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de piloten werd al een cao afgesloten.

Het cao-overleg bij de Ierse budgetvlieger volgde op een bewogen 2018. In verschillende landen, waaronder België, waren er stakingen van piloten en/of het cabinepersoneel. Steevast eisten ze de toepassing van de nationale arbeidswetgeving, en niet de Ierse. In verschillende landen werden intussen vakbonden erkend en cao’s afgesloten.