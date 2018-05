Belgisch bedrijf jarenlang doelwit van Chinese spionage: Staatsveiligheid schiet in actie lva

05 mei 2018

05u18

Bron: Belga 1 Economie Er komt een federaal platform tegen economische spionage, onder leiding van de Staatsveiligheid. Dat meldt De Tijd, die ook reconstrueert hoe een Chinese werknemer van onderzoekscentrum Imec het land werd uitgezet omdat hij kennis zou hebben overgedragen aan China.

Het nieuwe platform om het "wetenschappelijk en economisch potentieel" te beschermen, is al twee keer bijeengekomen. Ook de gewesten zullen mogen deelnemen, vernam de krant bij minister van Justitie Koen Geens.

De Tijd reconstrueerde hoe een Chinees jarenlang aan de slag was bij Imec, maar het land werd uitgestuurd nadat de Staatsveiligheid had opgemerkt dat hij deelnam "aan programma's die China organiseert om wetenschappelijke en technologische kennis over te dragen". Ook zijn kinderen, die in België werden geboren, en zijn vrouw moesten vertrekken.

De Chinees betwist de beschuldiging nog altijd, zegt zijn advocaat aan De Tijd. Pogingen om de uitwijzing ongedaan te maken, mislukten echter. Volgens de advocaat werd zijn cliënt nooit gehoord over de feiten en moest hij het land verlaten op basis van een (vage) waarschuwing van de Staatsveiligheid.