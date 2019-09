België ziet digitale competitiviteit verder afkalven HR

26 september 2019

16u38

Bron: Belga 0 Economie België strandt dit jaar op de 25ste plaats in de IMD World Digital Competitiveness Ranking, twee plaatsen lager dan vorig jaar en al het derde jaar op rij dat België de digitale competitiviteit achteruit ziet gaan. “Hoog tijd dat we meer ambitie aan de dag leggen”, vindt het VBO.

In de jaarlijkse IMD World Digital Competitiveness Ranking, die nagaat in welke mate nieuwe digitale technologie wordt ingezet voor maatschappelijke vooruitgang, staat België op de 25ste plaats op in totaal 63 landen. Vorig jaar was dat plaats 23, het jaar daarvoor plaats 22. De Verenigde Staten, al jaren de nummer 1, krijgen een score van 100.000, België moet het met een score van 82.491 doen.

We boeren dus achteruit, zeker in vergelijking met de buurlanden. Nederland klimt bijvoorbeeld van plaats 9 naar plaats 6, Duitsland van 18 naar 17 en Luxemburg van 24 naar 21. Ook Frankrijk doet het beter, met een 24ste plaats.

Verontrustend, zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). “Digitalisering is een belangrijk aspect van onze competitiviteit. Een eeuw geleden was België een voortrekker in de industriële revolutie, maar in de digitale revolutie is het echter niet België en ook niet Europa dat leidt”, klinkt het. De Verenigde Staten staan dit jaar opnieuw op 1, gevolgd door Singapore, Zweden, Denemarken en Zwitserland.

“Als open kenniseconomie is België één van de landen die het meest baat kunnen hebben bij de digitalisering”, zegt VBO-hoofdeconoom Edward Roosens. “Het is dus hoog tijd dat we met alle relevante actoren - bedrijven, gezinnen, overheden - meer ambitie aan de dag leggen.” Roosens pleit onder meer voor een veiling van het 5G-spectrum, “zo snel mogelijk”.