België zakt steeds dieper weg in budgettair moeras IB

20 november 2019

05u29

Bron: Belga 1 Economie De Europese Commissie trekt België hard aan de oren voor het pijlsnel stijgende begrotingstekort. De risicoanalyse die ze vandaag voorlegt, spreekt van "een significante afwijking" van de begroting dit en volgend jaar, schrijft De Tijd. Ook De Standaard komt met het nieuws.

België vertoeft met zijn begroting al enkele jaren in het gezelschap van de zogenaamde Club Med-landen uit het zuiden van Europa. Ook vandaag zal de Commissie het verdict vellen dat ons land het risico loopt dat de begrotingscijfers niet stroken met de Europese afspraken.

De Commissie valt vooral over het ontbreken van echte saneringen in het budget. De rode vlag van Europa heeft geen directe gevolgen. De Europese Commissie loopt op haar laatste benen en beseft ook dat een regering in lopende zaken weinig vermag.

De echte test volgt in de lente. Dan beslist de nieuwe Europees commissaris voor Begroting Paolo Gentiloni op basis van de definitieve cijfers voor 2019 of België op het strafbankje moet. Dit jaar ontsnapten we nipt dankzij de aantrekkende groei.