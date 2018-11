België verzet zich tegen uitkering na één dag werken voor buitenlanders: "Slechtste idee ooit” TT

21 november 2018

21u07

Bron: Belga 0 Economie Ons land verzet zich binnen Europa tegen het voorstel om Europese buitenlanders al na één dag werken in België een werkloosheidsuitkering toe te kennen. Zowel CD&V, N-VA als Open Vld zijn tegen het voorstel. Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) spreekt over “het slechtste idee ooit”. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal zich verzetten in de Europese raad.

De Commissie Werkgelegenheid stemde gisteren voor het voorstel dat werknemers die in andere lidstaten aan de slag waren al na één dag werk in een nieuwe lidstaat aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Momenteel moeten werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze daar recht op hebben.

Belgische Europarlementsleden maakten voorbehoud tegen het voorstel. Europarlementslid Helga Stevens van N-VA sprak over welvaartstoerisme.

Maar ook binnen de regering is er onbegrip. “Ik wil de deur niet openzetten voor uitkeringsfraude”, zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft het Twitter over “het slechtste idee ooit”. Minister van Werk en vicepremier Kris Peeters (CD&V) zegt dat ons land zich dan ook officieel zal verzetten binnen de Europese Raad. “Het principe dat je eerst bijgedragen moet hebben vooraleer je recht hebt op sociale rechten is fundamenteel voor de stabiliteit van onze sociale zekerheid”, aldus Peeters.

Binnen Europa ijverde Commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) ervoor de huidige Belgische termijn van drie maanden in heel Europa in te voeren. Maar in juni werd onder het Bulgaarse voorzitterschap van de EU een termijn van één maand afgesproken. De Europese parlementscommissie verminderde dat daarna zelfs naar één dag. Maar de tekst moet nu nog door het volledige Europese parlement.