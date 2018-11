België telt zo'n 350.000 spookbedrijven IB

24 november 2018

04u25

Bron: Belga 0 Economie Ongeveer 350.000 Belgische bedrijven zijn hier alleen op papier actief. Dat concludeert het handelsinformatiekantoor Graydon op basis van een grootschalig onderzoek. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Een van de manieren om die 'spookbedrijven' te detecteren, is door te kijken wie niet tijdig een jaarrekening indient. Justitie telt er zowat 130.000. Maar volgens Graydon is die definitie te strikt.

Geen zwart-witverhaal

Graydon gebruikt een hele reeks parameters om de effectiviteit van de 1,5 miljoen Belgische ondernemingen in beeld te brengen, onder andere kijkt het na of het bedrijf facturen ontvangt. "Een spookbedrijf is geen zwart-witverhaal. Maar als je non-activiteit vaststelt - of een risico daarop - is de kans groot dat het gaat om een spookbedrijf waar eigenlijk niets gebeurt en dat geen reden van bestaan heeft", zegt Eric Van den Broele, senior onderzoeker bij Graydon België.

370.000 zulke bedrijven werden in een lijst gezet. Jobstudenten screenden vervolgens met een steekproef 2.500 van die spookbedrijven op zoek naar een teken van leven, inclusief een bezoek ter plekke. "Bij 95 procent vonden ze geen enkel spoor, waardoor we van 350.000 spookbedrijven durven te spreken", zegt Vanden Broele.

Spookbedrijven vergroten het risico op een financiële kater voor bonafide bedrijven en zijn een makkelijke prooi voor fraudeurs.