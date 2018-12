België telt bijna een miljoen kmo’s, maar ook aantal faillissementen is gestegen kg

10 december 2018

12u54

Bron: Belga 0 Economie België telde vorig jaar 940.440 kmo's, een toename met 4 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de derde editie van de Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers, die voorgesteld werd door de FOD Economie en minister van Zelfstandigen en Kmo's Denis Ducarme. In 2017 was 99,8 procent van de btw-plichtige ondernemingen kmo's (minder dan 250 werknemers).

De sterkste groei deed zich voor bij bedrijven zonder werknemers: 4,6 procent ten opzichte van 2016. Bovendien waren er in 2017 voor het eerst meer kmo's bij vrije beroepen dan in de sector van de handel.



Er is wel een einde gekomen aan de gestage daling van het aantal faillissementen in de afgelopen drie jaar. In 2017 hebben 9.935 kleine kmo's een faillissementsaanvraag ingediend, een stijging met 8,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, met als gevolg een verlies van 15.522 banen.



Dat is evenwel nog steeds minder dan in 2014 (20.401), 2015 (17.936) en 2016 (16.351). De drie belangrijkste betrokken sectoren waren de handel, horeca en de bouw.