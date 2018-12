België stoot Duitsland van de troon en is nu de grootste bierexporteur van Europa IB

05 december 2018

06u51

Bron: Belga 0 Economie België onttroonde vorig jaar Duitsland als de grootste Europese uitvoerder van bier. Dat blijkt uit de statistieken van de federatie van Europese brouwers. Dat melden De Tijd en L'Echo vandaag.

Vorig jaar voerden de Belgische brouwers 15,80 miljoen hectoliter uit, waarmee ze nipt de Duitsers achter zich hielden (15,75 miljoen hectoliter), net als de Nederlanders (14,14 miljoen). In 2016 en 2015 bezette België telkens nog de derde plaats.

Kleinere productie

Onze eerste plaats als Europese exporteur in 2017 is opmerkelijk, omdat ons land qua bierproductie een pak kleiner is dan de grote Europese landen. Duitsland voert die ranglijst aan met 93 miljoen hectoliter, België staat op de zevende plaats. De Europese lidstaten hebben vorig jaar samen 397 miljoen hectoliter bier geproduceerd, het hoogste niveau in acht jaar.

Een vijfde van de Europese bierproductie was voor de buitenlandse markt bestemd. Een derde daarvan ging naar een land buiten de Europese Unie. De belangrijkste exportmarkten waren de Verenigde Staten (11 miljoen hectoliter), China (5,2 miljoen hectoliter) en Canada (2,1 miljoen).