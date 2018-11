België stapt in Europa's grootste effectenbewaarder IB

09 november 2018

04u29

Bron: Belga 0 Economie De Belgische staat telt via zijn financiële arm FPIM bijna 120 miljoen euro neer voor een belang van 2,05 procent in Euroclear, Europa's grootste effectenbewaarder. Dat meldt de krant De Tijd, die het nieuws vernam uit meerdere bronnen.

Het belang was tot nu toe in de handen van de Franse bank Société Générale. Euroclear wordt bij de deal gewaardeerd op 5,85 miljard euro.

De effectenreus heeft in Brussel al zijn belangrijkste activiteiten en staat ook op het punt zijn hoofdzetel naar onze hoofdstad te verhuizen. De FPIM lijkt via haar investering op de verhuizing in te spelen om het bedrijf hier nog iets meer te verankeren, schrijft De Tijd. Via de deal investeert de federale regering ook in voor ons land kritische IT-infrastructuur.

Gulle dividenden

De Belgische regering heeft met haar investering ook zicht op de gulle dividenden van Euroclear. Vorig jaar keerde de financiële groep aan haar aandeelhouders 123 miljoen euro of 52 procent van de winst uit.