België sponsort massaal buitenlandse diesels

08 maart 2019

06u33 9 Economie Alle aandacht voor het klimaat ten spijt blijven fossiele brandstoffen nog forse overheidssteun krijgen. Zo betaalt België per jaar 451 miljoen euro aan bedrijven die diesel tanken. Dat komt door een steunmaatregel voor de logistieke sector die in 2004 werd ingevoerd: truckers, taxi- en buschauffeurs kunnen sindsdien een terugbetaling krijgen van de accijnzen op diesel.

De korting bedraagt vandaag iets minder dan 25 eurocent per liter, ongeveer een vijfde van de prijs aan de pomp. Dat de korting enkel geldt voor diesel, en niet voor de minder vervuilende benzine, komt omdat de vrachtsector haast uitsluitend op diesel rijdt. Europa laat ook enkel daarvoor een subsidie toe.

Opvallend: 45% van de aanvragen tot terugbetalingen komt uit het buitenland, en 165 miljoen euro vloeit zo naar niet-Belgische bedrijven. Want door het systeem komen bijvoorbeeld heel wat Nederlandse transportfirma’s hier tanken. Dat doet de kilometerheffing voor vrachtwagens teniet: door de dieselsubsidie vloeit bijna de helft van de buitenlandse inkomsten daaruit terug naar het buitenland.



Groen pleit voor een afschaffing van het systeem, maar de FOD Financiën stelt dat het ook geld opbrengt voor onze economie. Een opheffing van het systeem kan dus beter zijn voor het klimaat, maar niet voor de staatskas. “Het is zeer waarschijnlijk dat er dan meer getankt zal worden in onze buurlanden.”