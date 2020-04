België raakt diepvriesfriet niet kwijt IB

08 april 2020

04u49

Bron: Belga 2 Economie De Belgische aardappelsector kreunt onder de coronacrisis. België is wereldkampioen in de export van diepvriesaardappelen, maar die uitvoer valt abrupt terug. Ook de verkoop van aardappelproducten in de supermarkt daalt.

De diepvriesmagazijnen zitten bomvol frieten en veel fabrieken liggen bijna helemaal stil. De aardappelboeren dreigen 200 miljoen euro inkomsten te verliezen, schrijven De Tijd en De Morgen vandaag.

De crisis treft de hele keten, van boer tot aardappelverwerkend bedrijf. Bij de aardappelboeren zal er volgens sectorfederatie Belgapom naar schatting 1 miljoen ton aardappelen onverkoopbaar zijn.

90% diepvriesfrietenverkoop bestemd voor buitenland

De export is goed voor 90 procent van de Belgische diepvriesfrietenverkoop en die export is ingestort door de coronacrisis. De horeca blijft op veel plaatsen in de wereld gesloten en ook grote sportevenementen en festivals die worden afgelast, verklaren waarom er een stuk minder frieten wordt gegeten. Voor verwerkers als Clarebout Potatoes, Agristo en McCain, dreigt 2020 een verliesjaar te worden.