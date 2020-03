België op tien na belangrijkste handelspartner van Duitsland YV

Het voorbije jaar was China, voor het vierde jaar op rij, de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek Destatis. Ons land staat op plaats 11.

In 2019 werd voor 205,7 miljard euro verhandeld tussen Duitsland en China. Duitsland voerde 109,7 miljard euro aan waren in vanuit China en voor 96 miljard euro uit. China is daarmee het belangrijkste invoerland voor Duitsland.

De VS blijven, ondanks alle handelsspanningen, de belangrijkste uitvoermarkt voor Duitse bedrijven. Meer dan 118,7 miljard euro producten met de stempel ‘made in Germany’ werden richting de VS verscheept.

België staat op plaats 11 van belangrijke handelspartners, met een totale waarde van 89,2 miljard euro. Duitsland voerde voor 46 miljard euro uit naar ons land, en voerde voor 43 miljard euro goederen in vanuit België. Voor België is Duitsland de belangrijkste markt, gevolgd door Frankrijk en Nederland.