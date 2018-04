België minder transparant geworden over belastingparadijzen KVE

Goede en transparante gegevensuitwisseling is belangrijk in de strijd tegen belastingparadijzen, maar ons land slabakt daar de laatste vier jaar wat in. Dat blijkt uit een 'peer review' door de andere leden van het Globaal Forum voor transparantie en gegevensuitwisseling, dat bij de OESO is ondergebracht. België voldoet wel nog altijd "grotendeels" aan de normen, klinkt het.

De leden van het Globaal Forum evalueren elkaar om de vier jaar op hun beleid over gegevensuitwisseling en transparantie. In 2013 voldeed ons land nog over de hele lijn aan de internationale standaarden, dit jaar krijgt België het etiket "grotendeels in lijn met de internationale normen".

Ons land scoort onder meer minder goed in 'informatie verstrekken over eigendommen en identiteitsgegevens', 'vertrouwelijkheid' en de 'toegang tot informatie'. Dat komt omdat de strengere internationale standaard die de leden van het Globaal Forum in 2016 zijn overeengekomen, nog niet volledig in wet is omgezet, klinkt het.

Ander punt van kritiek is dat ons land niet over de juiste middelen beschikt om mogelijke fraudeurs te dwingen informatie te verstrekken. "De houders van informatie geven die niet altijd aan de autoriteiten, ondanks alle inzet om ze toch te dwingen", klinkt het. "De Belgische autoriteiten hebben onvoldoende middelen om mensen te dwingen de nodige informatie te geven, sancties zijn niet proportioneel en werken onvoldoende afschrikkend. We raden België aan om de autoriteiten de middelen te geven om in die gevallen sterker te kunnen optreden."

Al bij al blijft ons land het wel vrij goed doen. België blijft "relatief open" voor gegevensuitwisseling, en geeft "kwalitatieve en snelle informatie" aan de partnerlanden.