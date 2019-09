België liep in 2017 bijna 4 miljard euro aan btw-inkomsten mis kg

05 september 2019

14u22

Bron: Belga 0 Economie De Europese lidstaten liepen in 2017 zowat 137 miljard euro aan btw-inkomsten mis. Dat blijkt uit een studie die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. Voor België gaat het om een bedrag van net geen 4 miljard euro. Die zogenoemde btw-kloof wordt veroorzaakt door belastingontwijking, faillissementen of fraude.

Op een totaal van 33,8 miljard euro aan geschatte opbrengsten kwam slechts 29,8 miljard in de Belgische schatkist terecht. De btw-kloof bedroeg daarmee 12 procent. In 2011 liep die nog op tot 16 procent.



België zit daarmee in de Europese middenmoot. Roemenië tekende in 2017 de grootste kloof op, met een verlies van maar liefst 36 procent ten opzichte van de geschatte btw-inkomsten. Griekenland volgt met 34 procent, Litouwen tekent een btw-kloof van 25 procent op. In absolute cijfers verloor Italië het meest: 35,5 miljard euro.



Zweden, Luxemburg en Cyprus zijn de Europese lidstaten met de laagste btw-kloof, met amper ongeveer 1 procent verlies.

Kloof verkleint

Voor de hele EU is de btw-kloof overigens een 8 miljard kleiner in vergelijking met 2016. Nu gaat het om een bedrag van 137,5 miljard euro, een kloof van 11,2 procent. In 2016 was dat nog iets meer dan 12 procent.



Volgens Eurocommissaris voor Financiën Pierre Moscovici zit het positieve economische klimaat daar voor iets tussen. "Maar om verder vooruit te gaan, moeten we het btw-systeem grondig hervormen zodat het beter gewapend is tegen fraude", besloot hij.