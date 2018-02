België krijgt binnen de twee jaar nieuwe wafelfabriek HR

19 februari 2018

16u43

Bron: Belga 0 Economie De Belgische wafelfabrikant Milcamps plant binnen de twee jaar in België een nieuwe fabriek te bouwen, nadat de site in Vorst in november vorig jaar door een brand in de as gelegd werd.

De nieuwe fabriek werd vandaag aangekondigd door algemeen directeur Christophe Desroy. Een deel van de productie van de fabriek in Vorst werd verplaatst naar de tweede fabriek van het bedrijf in Dour. Werknemers van Vorst konden daar aan de slag. Voor de productie van zijn Luikse en Brusselse wafels is Milcamps momenteel op zoek naar onderaannemers, in afwachting van het kunnen heropstarten van de eigen productie. Volgens de onderneming zijn contracten niet veraf meer.

Locatie

Waar de toekomstige fabriek zal komen, is nog niet duidelijk. Verschillende scenario's worden momenteel bekeken, waaronder een heropbouw van de site in Vorst. De beslissing moet in de komende weken genomen worden. De directie wil de fabriek wel in België optrekken.