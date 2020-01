België krijgt 150 bijkomende jobs in ruimtevaartsector KVDS

21 januari 2020

09u53

Bron: Belga 4 Economie België krijgt er 150 extra jobs bij in de ruimtevaartsector. Dat heeft minister voor Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR) aangekondigd op de Europese Ruimtevaartconferentie in Brussel.

Een en ander heeft te maken met het Ariane 6-programma, waarvan de eerste vlucht eind dit jaar gepland staat, en de nieuwe Vega-draagraketten. Die programma's leveren zowat 150 jobs op in ons land, bij SABCA in Brussel en Lummen, Safran AeroBoosters in Herstal, de site van Thales Alenia Space in Charleroi en Spacebel in Hoeilaart.

Investeringen

De extra jobs zijn het rechtstreekse gevolg van de Belgische investeringen in de programma’s van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. De ESA hanteert een systeem van evenredige compensatie, waardoor landen die het meest investeren, daar ook het meest voor terugkrijgen.





In de periode 2020-2024 investeert ons land 1,45 miljard, tegenover 1,2 miljard in de vier jaar daarvoor. Dat recordbedrag leverde eerder al de komst op van het nieuwe cyberveiligheidscentrum van de ESA in Redu, in de provincie Luxemburg. Nu mogen Belgische bedrijven ook meewerken aan het Ariane 6-programma en de nieuwe - lichtere - Vega-draagraketten. België investeert het op vier na grootste bedrag in de Europese ruimtevaartorganisatie, na Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.