België is derde aantrekkelijkste land ter wereld op vlak van logistiek sam

24 juli 2018

23u16

Bron: belga 0 Economie België staat op de derde plaats in de tweejaarlijkse Logistics Performance Index van de Wereldbank, een ranglijst van landen op basis van logistieke performantie. Duitsland staat net als twee jaar geleden op de eerste plek, net voor Zweden. Dat blijkt uit het rapport waarover de maritieme nieuwssite Flows bericht.

De Logistics Performance Index (LPI) rangschikt 160 landen op hun logistieke aantrekkelijkheid. De LPI meet hoe efficiënt handelsstromen in een land verlopen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar vrachtvervoer, opslag, douaneformaliteiten en betalingssystemen. Een goed functionerend logistiek systeem is volgens de ontwikkelingsbank van essentieel belang voor economische groei.

In 2016 stond België nog op de zesde plaats, in 2014 bezette ons land ook al eens de derde plek. België doet het goed op het vlak van stiptheid en internationaal vrachtvervoer en minder goed op het vlak van infrastructuur en douane. Op de laatste plaats in de ranglijst staat Afghanistan, na Angola en Burundi.