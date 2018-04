België in top 10 van landen waar het goedkoopst is om drank, drugs en sigaretten te kopen KVDS

05 april 2018

14u56

Bron: Bloomberg 0 Economie Wie regelmatig drank, drugs of sigaretten koopt, kan het beste in Luxemburg wonen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Wie regelmatig drank, drugs of sigaretten koopt, kan het beste in Luxemburg wonen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bloomberg Global Vice Index . De rangschikking vergelijkt het deel van het inkomen dat nodig is om een verslaving te bekostigen aan alcohol, sigaretten, marihuana, amfetamines, cocaïne en opioïden in meer dan 100 landen. België staat op de 10de plaats.

Voor het onderzoek werd een - denkbeeldig - winkelmandje gemaakt met een pakje sigaretten (gewone en premium), een fles alcohol (bier, wijn en sterke drank), een gram amfetamines (meth en ecstasy), een gram cannabis (marihuana, hasj en cannabisolie), een gram cocaïne en een gram opioïden (heroïne en opium). Daarvan werd de gemiddelde prijs berekend.

Top 5

In drie kwart van de landen landen ben je daarmee meer dan een derde van je wekelijkse inkomen kwijt. Het goedkoopst ben je af in Luxemburg, waar je er minder dan 10 procent van het gemiddelde wekelijkse inkomen van 1.687 euro (het hoogste in de wereld) mee doorjaagt. De top vijf wordt verder gevormd door respectievelijk de Bahama’s, Zwitserland, IJsland en Frankrijk.

België komt op de 10de plaats. Daar ben je met een dergelijk mandje 22 procent van je wekelijkse inkomen kwijt. De prijzen zitten wel in de lift. In absolute termen betaalde je vorig jaar 150 euro voor een mandje en dat is ruim 24 euro meer dan het jaar voordien.

Absolute cijfers

De absolute cijfers tonen ook dat Japan, Australië en Nieuw-Zeeland de duurste landen zijn om verdovende middelen te kopen. Daar gaan de mandjes vlotjes over de 815 euro. Landen als Ghana, Congo, Colombia, Zuid-Afrika, Guatemala, Kenia, Myanmar en de Dominicaanse Republiek zijn de goedkoopste, met mandjes die onder de 81 euro blijven.

In verhouding zijn Oekraïne, Pakistan, Nepal en Burkina Faso de duurste landen. In Oekraïne betaal je voor een mandje bijvoorbeeld 13 keer het wekelijkse salaris. De prijzen gingen vorig jaar het meest naar beneden in Iran, Noorwegen en Zuid-Korea. Met meer dan 163 euro.

Cryptomunt

Hoewel de wetgeving nog altijd een belangrijke rol speelt in het bepalen van de prijzen, is er ook duidelijk een impact te voelen van het verschuiven van de drugshandel naar het online gebeuren. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties (2017 World Drug Report). Het maakt de drugshandel minder riskant en laat gebruikers ook toe om in – anonieme – cryptomunt te betalen, zoals Bitcoin. De pakjes worden daarna anoniem geleverd.