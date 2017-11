België heeft tweede hoogste belastingdruk voor bedrijven in Europa kv

05u20

Bron: Belga 0 Photo News Economie De belastingdruk voor bedrijven in België is dankzij de taxshift van de federale regering gedaald. Maar omdat Italië een grotere inspanning leverde, stijgt ons land van de derde naar de tweede stek in Europa, na Frankrijk. Dat leert de jaarlijkse studie 'Paying Taxes' van consultancybedrijf PwC.

Samen met de Wereldbank bekijkt PwC onder meer de belastingdruk voor een doorsnee industrieel bedrijf in 190 economieën. Dankzij de taxshift, met onder meer de verlaging van de werkgeversbijdrage op lonen, daalt de belastingdruk in België van 58,7 procent tot 57,1 procent eind 2016. Weliswaar doet enkel Frankrijk (62,2%) doet het nog slechter. Italië verdwijnt uit de top 3 en na België volgen Oostenrijk, Griekenland en Slovakije.

De gemiddelde druk over heel de studie komt uit op 40,5 procent. Voor Europa (EU en de landen van de Europese Vrijhandelsorganisatie EFTA) komt dat op 39,6 procent. Het gaat om allerlei taksen die een bedrijf moet betalen: op winst en arbeid, de vennootschapsbelasting enzovoort. De btw is niet meegerekend.

Niveau van 2009

De trend in Europa is al jaren dalend, vooral door de daling van de vennootschapstarieven in verschillende landen. België geeft dus een ander beeld: door de daling zitten we nu opnieuw ongeveer op het niveau van 2009 (57,3 pct). "Hier zie je de eerste impact van de taxshift", zegt Patrick Boone van PwC. Door het verdere verloop van die taxshift verwacht hij dat België in 2020 op 55,1 procent zou uitkomen, "wat nog steeds hoog is". "Gaat dit op termijn voldoende zijn?", klinkt het. Hij pleit voor verdere inspanningen om de belastingdruk te verlagen. "De reis is zeker nog niet gedaan."

Aangifte

De daling van de belastingdruk levert ons land wel zeven plaatsen winst op in de algemene rangschikking, goed voor stek 59. De Verenigde Arabische Emiraten staan hier als beste leerling op 1. Voor die rangschikking zijn nog drie andere parameters in kaart gebracht: de tijd nodig voor de aangifte, het aantal belastingbetalingen per jaar en een indicator over wat na de aangifte gebeurt (btw-teruggave, fiscale controle). Daar scoort België niet slecht, in de middengroep. Een aangifte duurt 136 uur en er zijn 11 betalingen.