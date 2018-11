België heeft nog steeds op één na hoogste belastingdruk voor bedrijven in Europa kv

20 november 2018

00u36

Bron: Belga 0 Economie De totale belastingdruk op bedrijven in België is vorig jaar iets toegenomen, van 57,1 procent tot 57,7 procent. Dat is opnieuw het op één na hoogste cijfer in Europa. Alleen Frankrijk doet het nog slechter, zo blijkt dinsdag uit de jaarlijkse studie 'Paying Taxes' van consultancybedrijf PwC.

Samen met de Wereldbank bekijkt PwC onder meer de belastingdruk voor een doorsnee industrieel bedrijf in 190 economieën. Dankzij de taxshift, met onder meer de verlaging van de werkgeversbijdrage op lonen, daalde de belastingdruk in België in 2016 van 58,7 procent tot 57,1 procent. Daarmee stonden we op de tweede plaats na Frankrijk, en die stek behoudt België dus in 2017, gevolgd door respectievelijk Italië, Griekenland en Oostenrijk.

Bijna 18 procent boven Europees gemiddelde

Wereldwijd bedraagt de gemiddelde totale belastingdruk voor bedrijven 40,4 procent, een cijfer dat stabiel gebleven is ten opzichte van 2016. Voor Europa (EU en de landen van de Europese Vrijhandelsorganisatie EFTA) komt dat cijfer uit op 39,3 procent (39,5 procent in 2016). Het gaat om allerlei taksen die een bedrijf moet betalen: op winst en arbeid, de vennootschapsbelasting enzovoort. De btw is niet meegerekend.

Behalve de belastingdruk onderzoekt PwC in zijn studie ook drie andere parameters: de tijd nodig voor de aangifte, het aantal belastingbetalingen per jaar en een indicator over wat na de aangifte gebeurt (btw-teruggave, fiscale controle). Daar scoort België telkens wel beter dan het Europees gemiddelde. Een aangifte duurt in ons land gemiddeld 136 uur (Europees gemiddelde: 161 uur) en er zijn 11 betalingen (Europees gemiddelde: 12).

Automatisatie

Volgens Patrick Boone van PwC was 2017 een overgangsjaar. Het is volgens hem belangrijk dat België zich blijft focussen op het cijfer van de belastingdruk. De belastingadministratie werkt zeer goed in België, maar de andere landen benen ons stilaan bij en we dreigen dit voordeel kwijt te spelen. De fiscus zou daarom meer moeten inzetten op automatisatie en self-service, zoals bij Tax-on-Web voor particulieren. Tot slot zou België volgens Boone moeten nadenken over de zware sociale lasten voor de bedrijven en een manier moeten vinden om daarin competitiever te worden met het buitenland.

Boone pleit voor een verdieping van de taxshift en verdere vereenvoudiging.