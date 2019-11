België heeft grootste begrotingstekort in eurozone SPS

07 november 2019

11u36

Bron: Belga, De Tijd, ANP, Reuters 0 Economie In 2020 stevent het begrotingstekort in België af op 2,3 procent van het bruto binnenlands product. Dat heeft de Europese Commissie geraamd in haar economische herfstprognoses. Ons land is daarmee, samen met Italië, de slechtste leerling in de hele eurozone.

De voorbije lente, toen de federale regering al ruim vier maanden in lopende zaken was beland, verwachtte de Commissie nog dat het begrotingstekort zou stijgen van 0,7 procent in 2018 tot 1,3 procent in 2019. Nu raamt ze dat tekort op 1,7 procent. Bij ongewijzigd beleid zou het deficit in 2020 verder stijgen tot 2,3 procent, en tot 2,6 procent in 2021.

Binnen de eurozone kampt Frankrijk in 2019 met de grootste budgettaire problemen. Het tekort dreigt er dit jaar opnieuw boven de drempel van drie procent uit te komen, maar voor 2020 zou dat terugvallen naar 2,2 procent. Ook Italië en Spanje blijven dit jaar tekorten van meer dan twee procent optekenen. Het gemiddelde begrotingstekort van de eurolanden zou dit jaar 0,8 procent bedragen.

Onze buurlanden Duitsland en Nederland kunnen wel positieve cijfers voorleggen. Voor 2019 verwacht de Commissie voor Nederland een overschot van 1,5 procent en 0,5 procent in 2020. Voor Duitsland gaat het over 1,4 procent (2019) en 0,6 procent (2020).

Groei

De economie van de eurozone zou volgens de herfstprognoses dit jaar met 1,1 procent groeien. Deze lente raamde de Commissie de groei nog op 1,2 procent. België zit met een groei van 1,1 procent precies op het gemiddelde van de eurozone.

Ondanks de aanblijvende groei in Europa waarschuwt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis voor “onrustig vaarwater” in de nabije toekomst: een periode van grote onzekerheid vanwege internationale handelsconflicten, toenemende geopolitieke spanningen, een aanhoudend zwakke industrie en de brexit. “Ik dring erop aan bij lidstaten met hoge overheidsschulden die terug te dringen en landen die het kunnen hun begrotingsruimte te gebruiken.”