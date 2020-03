België blijft op loonkostenpodium, maar lagere stijging dan Europees gemiddelde TT

31 maart 2020

12u51

De loonkosten in België blijven hoog, maar ze stijgen voor het tweede jaar op rij wel iets minder snel dan in de rest van Europa. Met een arbeidskost van gemiddeld 40,5 euro per uur staat België op de derde plaats in de Europese Unie. Enkel Denemarken (44,7 euro) en Luxemburg (41,6 euro) gaan ons voor, zo blijkt uit het jongste rapport van Eurostat. Het is al het vierde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt.

De gemiddelde arbeidskost per uur in de Europese Unie bedraagt 27,7 euro, in de eurozone gaat het om gemiddeld 31,4 euro.

De stijging van de loonkost ligt in België met 2 procent iets lager dan in de rest van Europa. Voor de eurozone werd een groei opgetekend van 2,5 procent en voor de hele EU zelfs 2,9 procent. In Duitsland bedroeg de loonstijging vorig jaar 3 procent, terwijl Nederland en Frankrijk -samen onze belangrijkste handelspartners- een stijgingsritme van 2 procent optekenden.

De laagste arbeidskosten per uur werden opgetekend in Bulgarije (6 euro), Roemenië (7,7 euro), Litouwen (9,4 euro), Hongarije en Letland (9,9 euro). De hoogste loonkosten zijn dan weer voor Denemarken, Luxemburg en België, gevolgd door Frankrijk (36,6 euro), Nederland (36,4 euro), Zweden (36,3 euro), Duitsland (35,6 euro) en Oostenrijk (34,7 euro).

De arbeidskosten zijn samengesteld uit de loonkosten plus niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever. De cijfers van Eurostat hebben betrekking op alle bedrijven met minstens tien werknemers, met uitzondering van de landbouwsector en de openbare sector.