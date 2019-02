België bij absolute stakingskampioenen in Europa TT

13 februari 2019

11u11 0 Economie In België wordt op Cyprus en Frankrijk na het vaakst gestaakt van alle landen van Europa. Dat blijkt uit cijfers van het European Trade Union Institute, de Europese denktank van vakbonden. Dat zette de cijfers van alle stakingsdagen tussen 2010 en 2017 op een rij. Gemiddeld werd er in die periode per 1.000 werknemers 96 dagen gestaakt.

In Cyprus werd maar liefst 316 dagen gestaakt, in Frankrijk 125. In Nederland staakten de werknemers maar 13 dagen, in Duitsland 17 dagen. Globaal gezien werd er ook fors minder gestaakt in een aantal Oost-Europese landen, in Hongarije, Slovakije en Letland bijvoorbeeld geen enkele dag.

Tussen 2000 en 2009 lag het aantal stakingsdagen bij ons nog op 70. In 2011 werd er opvallend vaker gestaakt dan in de jaren daarvoor, maar absoluut grootste stakingsjaar in België was 2014. In dat jaar gingen de regeringen-Michel en -Bourgeois van start en kwamen de vakbonden verschillende keren op straat om te protesteren tegen de besparingen en maatregelen als een hogere pensioenleeftijd.

Over heel Europa bekeken werd er vooral gestaakt in de eerste jaren na de economische crisis van 2009, vanaf 2013 ging het aantal weer naar beneden.