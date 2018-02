België op een na traagste economische groeier van hele eurozone Europese Commissie verhoogt groeiverwachtingen voor 2018 en 2019 TT

07 februari 2018

14u38

Bron: Belga, eigen berichtgeving 16 Economie De economische groei in de Europese Unie neemt toe, maar België is wel een van de slechtste leerlingen van de hele klas. Dat voorspelt de Europese Commissie in haar nieuwe economische vooruitzichten. De economische groei in ons land zou dit jaar 1,8 procent van het bbp bedragen, waarmee het op een na slechtste resultaat van de hele eurozone wordt opgetekend.

Het gaat goed met de economie in Europa, weet de Commissie. In zowat alle landen van de hele Unie worden de verwachtingen naar boven bijgesteld.

Voor ons land is er minder goed nieuws. In vergelijking met haar vorige economische vooruitzichten, die in november werden gepubliceerd, heeft de Commissie haar groeiverwachtingen voor de Belgische economie ongewijzigd gelaten. Na een groei van 1,7 procent in 2017, gaat de Commissie uit van een groei 1,8 procent in 2018 en 1,7 procent in 2019.

Van de 27 EU-landen - de huidige 28 Europese lidstaten zonder het Verenigd Koninkrijk dat uit de EU stapt - presteert zo enkel Italië (1,5 procent) dit jaar minder sterk dan ons land (zie grafiek). Grootste stijger dit jaar zou Malta zijn, gevolgd door Ierland en Slovenië. Als de Britten toch nog worden meegerekend, doen zij het mogelijk door de brexit dan weer het slechtst met slechts 1,4 procent groei.

Ook onze buurlanden doen het fors beter dan ons land: Duitsland groei met 2,3 procent, Nederland met 2,9 procent, Frankrijk met 2 procent en Luxemburg zelfs met 3,9 procent.

EU: + 2,3 procent

In zowel de eurozone van 15 landen als de EU met 27 lidstaten zou de groei in 2018 2,3 procent bedragen, en 2 procent in 2019. De verwachtingen zijn een bijstelling naar boven van die in de herfst van vorig jaar. Toen werd nog uitgegaan van een groei van 2,1 procent voor 2018 en 1,9 procent voor 2019.

In 2017 groeide de economie in de EU al met 2,4 procent, "de grootste stijging in tien jaar".

Inflatie

De inflatie in België bedroeg in 2017 2,2 procent. Dat is een verschil van 0,7 procentpunt in vergelijking met de gemiddelde prijsstijging van 1,5 procent in alle landen die met de euro betalen. Dit jaar wordt die kloof echter helemaal gedicht: zowel in België als in de eurozone verwacht de Commissie een inflatie van 1,5 procent. In 2019 zou de inflatie, opnieuw in België én de eurozone, 1,6 procent bedragen. De lagere inflatie die vanaf 2018 wordt verwacht, is het gevolg van de "uitfasering" van de Vlaamse energieheffing en de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Wallonië.

