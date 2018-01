België op 16e plaats in ranglijst groeipotentieel van KPMG jv

25 januari 2018

06u13

Bron: belga 0 Economie België staat met een score van 7,42 op 10, net als vorig jaar, op de zestiende plaats in de ranglijst van consultant KPMG die het groeipotentieel meet van 180 landen. De GPI (Growth Promise Indicators) meet het groeipotentieel van de landen door middel van vijf indicatoren: macro-economische stabiliteit, de openheid en wil om te hervormen, de kwaliteit van de infrastructuur, het menselijk kapitaal en de institutionele sterkte.

"Ons land haalt de top 20 en handhaaft zijn positie, dat is heel positief", zegt Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België. "We scoren bijzonder goed voor onderwijs en gezondheidszorg, en de wil en mogelijkheid om te hervormen. Maar inzake macro-economische stabiliteit scoren we behoorlijk laag, en dat is in de eerste plaats door onze historische staatsschuld. Ook de kwaliteit van onze infrastructuur moet een inhaalbeweging maken."

Nederland staat op de eerste plaats in de rangschikking, gevolgd door respectievelijk Zwitserland, Luxemburg, Hongkong en Noorwegen. Opmerkelijk is volgens KPMG dat veel van de grotere mondiale economieën buiten de top 10 staan, zoals Duitsland (14), Japan (20), de Verenigde Staten (23) en Frankrijk (24).

Andere conclusies zijn volgens KPMG dat de meerderheid van de landen minder open staat ten opzichte van internationale handel dan tien jaar geleden. "Er is een vertraging van de globalisering ingetreden, die al lang voor 2016 is ingezet: het jaar van de verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president en het brexit-referendum", klinkt het.

Nog volgens de studie hebben lagere en middeninkomenslanden de neiging om vooral te investeren in transportinfrastructuur, waardoor ze minder inzetten op innovatieve trends.