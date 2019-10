Belgen spenderen meer dan 1 miljard euro aan prostitutie kv

26 oktober 2019

04u22

Bron: Belga 3 Economie Voor het eerst geven Belgen meer dan 1 miljard euro uit aan betaalde seks, zegt de Nationale Bank van België. Die stuurde onderzoekers naar de rosse buurt om klanten te tellen. Net als de arbeid van de bakker en de slager zit ook die van de sekswerker in het bruto binnenlands product, meldt De Tijd vandaag.

Vorig jaar gaven de Belgen 27 procent meer uit aan sekswerkers dan in 2008. Ze spendeerden 1 miljard euro aan betaalde seks, raamt de Nationale Bank van België (NBB) bij haar jaarlijkse berekening van het bruto binnenlands product (bbp).

De NBB houdt rekening met sekswerkers die actief zijn in bordelen, seksclubs en massagesalons, maar ook met mensen die op straat, bij hen thuis of via een escortedienst seks aanbieden in ruil voor geld. Niet-fysieke betaalde seks - zoals via webcams - zit niet in de berekening. "De stijging is grotendeels te verklaren door de toenemende bevolking en de inflatie", zegt NBB-woordvoerder Geert Sciot.



Sinds de jaren 1990 schrijven de Verenigde Naties voor dat landen ook rekening houden met (semi-)illegale activiteiten zoals sekswerk en drugshandel als ze hun bbp berekenen. Sinds 2014 verplicht de Europese Unie sekswerk op te nemen in de berekening.