Belgen opgelicht met onbestaande cryptomunt: verlies bedraagt ruim 1,6 miljoen euro SVM

27 september 2019

19u08

Bron: BBC, VRT NWS 6 Economie Investeer in OneCoin en word schandalig rijk. Dat is de boodschap die Ruja Ignatova dankzij geniale marketing wereldwijd wist te verspreiden. In 2016 huurde de Bulgaarse zelfs het Wembley Stadium in Londen af om goedgelovige aanhangers over de streep te trekken. Eén probleem echter: de OneCoin is een digitale munt die nooit bestaan heeft. En investeerders zouden hun centen nooit meer terugzien. Miljoenen mensen zijn in totaal 4,5 miljard euro kwijt, de Belgen lieten zich voor meer dan 1,6 miljoen euro rollen.

Dat laatste bedrag is dan nog een voorzichtige schatting, want het gaat enkel om de eerste helft van 2016. OneCoin is zeker tot midden 2017 succesvol gebleven.

Op de website pronkte het bedrijf met grote winsten en getuigenissen van mensen die rijk zouden geworden zijn. Jaren later pas bleek het verhaal één grote leugen te zijn en kon het gerecht in actie treden. Ignatova lijkt als grote spilfiguur intussen van de aardbol verdwenen. Haar broer en opvolger Konstantin kon dit jaar wel gearresteerd worden.

250.000 euro verloren

De Britse journalist Jamie Bartlett dook voor zijn BBC-podcast dieper in het oplichterswereldje. Hij liet onder meer Jen McAdam aan het woord. Zij investeerde zelf 10.000 euro in het frauduleuze piramidespel en overtuigde ook haar familieleden om de sprong te wagen. Zij werden voor 250.000 euro afgetroggeld.

Sinds McAdam openlijke kritiek uitte op het systeem wordt ze bedreigd. “Ik kijk al 2,5 jaar over mijn schouder. Ze gedragen zich als een sekte, leven in een bubbel en brainwashen elkaar op die forums. Dat jaagt me de stuipen op het lijf.”

Doodsbedreigingen

Haar verschijning in de podcast heeft er natuurlijk geen deugd aan gedaan. “Sommigen maken gemene opmerkingen over mijn overleden vader of hopen dat ik verkracht word. Ik krijg ook doodsbedreigingen. Er hoeft maar één gek tussen te zitten die effectief tot actie overgaat. Dit hele gedoe is een aanslag op mijn mentale gezondheid.”

Volgens McAdam verscheen er op die online forums ook een handleiding met tips over hoe OneCoin-fans de podcast kunnen saboteren. “Is dit dan normaal gedrag voor een bedrijf dat zichzelf proper noemt?”

“We voldoen aan alle criteria”

Want inderdaad, het netwerk achter OneCoin beweert nog steeds dat er niets aan de hand is. “We verwerpen de beschuldigingen van oplichterij”, klinkt het. “Van wat verteld wordt in die podcast moet niet veel geloofd worden. Onecoin voldoet aan alle criteria van de cryptomunt. Onze advocaten strijden met succes tegen de vooroordelen. We zijn er zeker van dat we met ons systeem een financiële revolutie kunnen bewerkstelligen.”

“Het is logisch dat de verantwoordelijken achter OneCoin onze geloofwaardigheid in twijfel proberen te trekken”, stelt een woordvoerster van de BBC. “Maar kijk eens hoeveel mensen het bedrijf zelfs nu nog verdedigen. Dat bewijst de enorme schaal waarop die oplichting plaatsgevonden heeft.”

En het einde is nog niet in zicht: ondanks alle gerechtelijke onderzoeken en politie-invallen is de zwendel nog steeds actief. Met dank aan de ‘stromannen’, die in ruil voor een financiële vergoeding argeloze slachtoffers in de val blijven lokken.