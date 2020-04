Belgen met vakantiehuis maken ‘coronarekening’: “Het ergste is dat we er zelf niet kunnen gaan uitblazen”

Economie Wie een vakantiehuis kocht als investering, is er dit jaar aan voor de moeite, want door het coronavirus ligt de hele toeristische sector stil. Toch is voor de meeste eigenaars het emotionele aspect belangrijker dan het financiële verlies. Vier verhuurders over de impact van het reisverbod op hun tweede verblijf.

Birgit Defoort (49) uit Brugge heeft een vakantiehuisje in Schotland

Vaste kosten (Per maand)

• Hypotheek: 500 euro

• Woningtaks Schotland: 120 euro

• Elektriciteit: 150 euro

• Internet: 30 euro

“Geen enkele huurder heeft zijn voorschot teruggevraagd”

“We hebben annulaties tot eind mei, maar we hebben van iedereen het voorschot mogen houden. Niemand heeft zijn geld teruggevraagd, zelfs niet die mensen die nog geen andere datum hebben doorgegeven. Dat is echt ongelooflijk”, zegt Birgit Defoort, die enkele jaren geleden voor 150.000 euro een vakantiehuis in Glenelg kocht.

“Natuurlijk verliezen we nu geld, zo’n 6.000 euro, maar dat is geen ramp. Het is nooit onze bedoeling geweest om winst te maken met dit huis, want ik ga er zelf ook vier keer per jaar naartoe. De huurinkomsten, zijn eigenlijk een extraatje.”

Glenelg is heel afgelegen en hun grootste zorg daar is om het coronavirus buiten te houden. Daarom mogen toeristen de highlands niet meer in. En terecht Birgit Defoort

“Ik heb dat huisje ook niet gekocht met mijn laatste centen. Dat mag je sowieso niet doen, want je weet nooit op voorhand hoe zo’n verhuur zal lopen. Vorig jaar heb ik het vaker kunnen verhuren dan verwacht, waardoor ik nu wat reserves heb. Daarmee, en met de voorschotten die we mogen houden, kan ik nu de vaste kosten betalen. De verwarming bijvoorbeeld. Die moet in Schotland ook blijven draaien als er geen huurders zijn. Het is een elektrische verwarming, wat maandelijks 125 euro kost en de totale elektriciteitsrekening op 150 euro brengt. De woningtaks bedraagt slechts 120 euro, maar het is dan ook een klein huisje. Een tuinman hoeven we nog niet te betalen, want het gras groeit er nog niet. En het onderhoud wordt gedaan door een vriendin in het dorp, maar dat kost ons nu ook niets. In België moet ik belastingen betalen op de effectieve verhuur, maar als ik dit jaar minder huurinkomsten heb, moet ik ook minder belastingen betalen.”

Virus weghouden

“Glenelg is heel afgelegen en hun grootste zorg daar is om het coronavirus buiten te houden. Daarom mogen toeristen de highlands niet meer in. En terecht. Het gaat hier om een oudere bevolking en bovendien wil je daar écht niet ernstig ziek worden, want de dichtstbijzijnde kliniek is twee uur rijden. Bovendien is de sociale zekerheid er een stuk minder dan bij ons. Normaal gezien ging ik in de tweede week van de paasvakantie naar ginds en was ik op 12 maart ook al geweest, maar ook dan ben ik niet vertrokken. En daar ben ik nu ontzettend blij om, want stel je voor dat ik degene was geweest die het virus in het dorp had binnengebracht...”

Meer info: www.glenelgcottage.co.uk

Geert Hannon (50) uit Hever heeft een berghut in Noorwegen

Vaste kosten (Per maand )

• Elektriciteit : 150 euro

• Internet : 100 euro

• Tv-satelliet : 100 euro

• Taksen : 200 euro

“Het doet vooral pijn dat we niet van de sneeuw kunnen genieten”

“Het spreekt voor zich dat de coronacrisis financiële gevolgen heeft voor ons tweede verblijf, maar mijn vrouw Anke en ik hebben het veel moeilijker met de emotionele impact”, zegt Geert Hannon, die drie jaar geleden een berghut kocht in het Noorse Torpo.

“Onze vakantiewoning zorgt immers voor de juiste work-life balance. We hebben een inte­rieur- en decoratiezaak, waardoor wij een heel druk leven hebben. Wij hebben er geen probleem mee om zeven dagen op zeven keihard te werken, zolang we maar om de vier à zeven weken naar Noorwegen kunnen. Normaal gezien hadden we er nu ook moeten zitten en het doet pijn als we zien dat het prachtig weer is en dat er nog pakken sneeuw liggen. Het is maar een magere troost, maar ook de Noren zelf mogen niet naar hun berghut. Net zoals in België moeten ook zij op hun domicilieadres blijven. Hun regionale ziekenhuizen zijn immers niet altijd voldoende uitgerust om een grote hoeveel patiënten op te vangen.”

Onze hut ligt in de middle of nowhere. Social distancing is daar dus niet echt een probleem Geert Hannon

Huur kwijt

“De financiële impact van de coronacrisis wordt bij ons niet veroorzaakt door de vaste kosten van onze berghut, want die zijn met 500 à 600 euro per maand nog relatief beperkt. Het verlies zit hem vooral in de huurinkomsten die we nu mislopen. Op dit moment is dat al drie weken, wat een verlies van 4.500 à 5.000 euro betekent. Vlak voor het virus toesloeg, stond er nog een groepje vrienden klaar om te vertrekken, maar uiteindelijk hebben zij besloten om thuis te blijven.”

“Wij hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk weer naar Noorwegen kan gereisd worden. Er is immers geen betere plek om naartoe te trekken in deze tijden, want onze hut ligt in de middle of nowhere. Social distancing is daar dus niet echt een probleem.”

“We hebben boekingen van juni tot september en hopelijk kan de verhuur tijdens de zomermaanden doorgaan, want anders wordt dit naast de tijdelijke verplichte sluiting van onze winkel toch een tweede bittere pil om te slikken.”

Meer info: feelathomeinnorway.com

Eddy Uytterschaut (66) en Myriam Bearelle (59) uit Deinze hebben een villa op Kreta

Vaste kosten

• Woningtaks: 400 euro per jaar (nu wel 30% korting)

• Elektriciteit: 110 euro per maand

• Internet: 60 euro per maand

• Water: 55 euro per maand

• Verzekering: 570 euro per jaar

• Onderhoud: 2.400 euro per jaar

“Goed dat onze Griekse vrienden er een oogje in het zeil houden”

“Ik was van plan om deze maand zelf voor een aantal weken naar Griekenland te reizen. Wat we in deze periode van het jaar wel vaker doen. Ik kan perfect van achter mijn computer werken en dat is toch net iets leuker op een zonnig terras met zicht op zee in plaats van aan een bureau in het regenachtige België. Al kunnen we op dat vlak de laatste weken niet klagen”, vertelt Eddy, die zijn vakantievilla op Kreta in 2016 liet bouwen.

30% verlies

“Dat was een investering om ook samen met mijn vrouw van te genieten, dus we verhuren niet het hele jaar door. In juli en augustus ontvangen we wel volop gasten en het is maar de vraag of dat dit jaar kan. Tot eind april is er een volledige lockdown in Griekenland en we hebben nu nog geen idee hoe de heropstart zal gebeuren. Kreta is niet zo hard getroffen en heeft volgens mij nog geen enkele coronadode, maar hoe zal alles evolueren als de toeristen terugkeren? Tijdens de zomer verdrievoudigt het aantal eilandbewoners en dat houdt toch een zeker risico in.”

Ons verlies is niet weinig, maar anderen staan er veel erger voor en deze situatie is ook niet blijvend Eddy Uytterschaut

“Ik schat ons verlies aan inkomsten op zo’n 30% en dat terwijl de vaste kosten blijven lopen. Dat is niet weinig, maar anderen staan er veel erger voor en deze situatie is ook niet blijvend. De duurste post is die voor het onderhoud. Dat is voor de schoonmaak als er huurders zijn geweest, maar ook voor de tuin en het zwembad. De man die het zwembad poetst, doet regelmatig een inspectie. Wat ook nodig is, zeker na de voorjaarsstormen. Dan controleert hij of er geen schade is en of alles nog vastzit. Ook de uitbaters van het plaatselijke visrestaurant, die in onze straat wonen en vrienden geworden zijn, houden een oogje in het zeil. Het is goed dat we mensen ter plaatse hebben op wie we kunnen rekenen.”

Meer info: www.infinityvillas.gr/island-breeze

Wim Maebe (42) en Katleen Vissers (43) uit Brasschaat bouwden in Frankrijk drie vakantiehuisjes

Vaste kosten

• Woningtaks: 3.300 euro per jaar

• Elektriciteit: 50 euro per maand

• Water: +/- 35 euro per maand

• Internet: met oplaadkaarten

• Verzekering: 800 euro per jaar

“Niet wij, maar uitbaters van B&B’s zien zwarte sneeuw”

Acht jaar lang spendeerden Wim en Kathleen elke vakantie aan de bouw van hun tweede verblijf aan de rand van Rocamadour, een fraai stadje in de Lot. Het huis bestaat uit drie gîtes. Het centrale gedeelte is voorbehouden voor het gezin, de woningen links en rechts, met telkens plaats voor zes personen, worden verhuurd. “Juli en augustus zijn in deze periode van het jaar normaal gezien al volgeboekt, maar nu is er ongeveer een kwart van de weken nog niet ingevuld. We liggen daar niet wakker van, maar het baart ons wel wat zorgen.”

De huuropbrengsten tijdens de zomervakantie zijn ingecalculeerd als een deel van onze inkomsten, want het is zeker niet zo dat we onze schaapjes al op het droge hebben Wim Maebe

“De huuropbrengsten tijdens de zomervakantie zijn ingecalculeerd als een deel van onze inkomsten, want het is zeker niet zo dat we onze schaapjes al op het droge hebben. We zijn in België een nieuw huis aan het bouwen en iedereen weet dat je dan elke euro goed kunt gebruiken. De extraatjes die we met de verhuur in april en mei konden verdienen, zagen we al door onze neus geboord. Dat geld zijn we kwijt, want het valt niet op een ander moment te recupereren, omdat er geen vakanties bijkomen. We verhuren via Belvilla en de mensen die hun verblijf annuleerden, ontvangen van hen een cheque, maar ze kunnen die ook gebruiken voor een boeking in een ander land.”

Lenteschoonmaak

Wim en Kathleen kunnen ook niet meteen weer gasten ontvangen zodra de maatregelen versoepeld worden. “We moeten eerst zelf daar geraken om de lenteschoonmaak te doen. De huizen hebben na de winter nood aan een grondige poetsbeurt, er liggen enkele kleine herstellingen te wachten, het zwembad moet heropgestart worden...”

“Deze toestand is absoluut niet leuk, maar we willen niet klagen. Uitbaters van B&B’s die helemaal van het toerisme afhangen, zijn mensen die pas echt zwarte sneeuw zien.”

Meer info: www.belvilla.be (codes FR-46240-07, -08 en -09)

