Belgen met duur optrekje in Frankrijk zullen voortaan veel meer belastingen betalen HG

03 februari 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Economie Slecht nieuws voor de Belgen die zich een optrekje in La Douce France kunnen veroorloven. De Franse fiscus gaat hen immers duizenden tot zelfs tienduizenden euro's meer belasting laten betalen.

De Franse fiscus sluit een achterpoortje, waardoor gefortuneerde Belgen met één of meerdere buitenverblijven in Frankrijk tot nu toe amper of zelfs géén belasting moesten betalen. Sinds begin dit jaar is de Franse vermogensbelasting - de 'Impôt de Solidarité sur la Fortune' (ISF) - vervangen door een nieuwe onroerendgoedbelasting, die de naam 'Impôt sur la Fortune Immobilière' (IFI) kreeg. Wie voor 1,3 miljoen euro of meer aan vastgoed bezit in Frankrijk, moet die belasting voortaan betalen.

Die rekening kan al vlug oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden euro's. Een belangrijk verschil met de vorige belasting is namelijk dat de Franse fiscus je niet langer toestaat om een zogeheten 'bulletkrediet' volledig in te brengen op de belastingaangifte. Hoe verder je vordert in de looptijd, hoe minder je mag inbrengen. En net dat soort woonkrediet, waarbij je maandelijks alleen interesten betaalt en op het einde van de looptijd het geleende kapitaal in één keer aflost, is erg interessant voor een vastgoedinvestering in Frankrijk.

"Zo'n formule was populair bij sommige Belgen, omdat ze met dat type krediet minder tot zelfs helemaal geen vermogensbelasting in Frankrijk moesten betalen. Je kon immers elk jaar opnieuw het volledig openstaande krediet in aftrek brengen", legt Michael Joosen van advocatenkantoor Cazimir Advocaten uit. "Maar dat mag niet meer. Hoe langer de lening loopt, hoe minder u kan inbrengen. Belgen die van deze fiscale handigheid gebruikmaakten, riskeren dus voortaan een stuk meer belastingen te moeten betalen."

Geen zorgen

In totaal bezitten zo'n 55.000 landgenoten vandaag een stulpje in Frankrijk, blijkt uit een peiling van marktonderzoeksbureau WES. Vooral de Provence, de Côte d'Azur en de Périgord zijn populair bij de Belgen. Zij moeten zich echter lang niet allemaal zorgen maken. "Voor alle duidelijkheid: de nieuwe belasting treft alleen erg vermogende Belgen. Voor wie een gemiddeld buitenverblijf bezit in Frankrijk, of van plan is om er één te kopen, verandert er niets", zegt Koen De Zutter van Second Home Expo, een specialist in vakantiewoningen. "Wel halen die optrekjes gemakkelijk een waarde van circa 150.000 à 200.000 euro voor een appartement, tot 350.000 à 400.000 euro voor een woning."