Belgen kopen voor recordbedrag aan beursgenoteerde aandelen TT

02 juli 2020

10u03

Bron: Belga 0 Economie De Belgische gezinnen hebben in het eerste kwartaal voor zowat 3,5 miljard euro beursgenoteerde aandelen gekocht. Dat is het grootste bedrag sinds de start van de statistieken in 1999, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank waarover De Tijd donderdag bericht.

"Beleggers hebben geprofiteerd van de lagere koersen om kwaliteitsaandelen te kopen", zegt Erik Joly, hoofdstrateeg van ABN AMRO België in de krant. De coronacrisis deed de Bel20 tussen de piek op 17 februari en de bodem op 17 maart met liefst 40 procent dalen.

Veel Belgen hadden ook meer tijd om te beleggen, omdat ze tijdelijk werkloos waren of thuiswerkten. Joly zegt dat online brokers daarvan hebben geprofiteerd. Onder meer BinckBank, Bolero en Keytrade zagen het aantal klanten fors stijgen. De Nederlandse broker DeGiro voerde zelfs een wachtlijst in.



Ook veel jongeren hebben de beurs ontdekt. De helft van de nieuwe beleggers die BinckBank en Bolero tussen maart en mei aantrokken, is jonger dan 35 jaar.



Ook in april zijn beleggers aandelen blijven kopen. Ze kochten toen voor ongeveer 2 miljard beursgenoteerde aandelen. In mei en juni zou de Belgische belegger meer afwachtend zijn geweest.

