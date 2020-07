Belgen geven ook na lockdown minder geld uit dan vroeger JTO

29 juli 2020

16u57

Bron: Belga 0 Economie Veel Belgen zijn na het heropenen van winkels en horeca voorzichtig gebleven met hun uitgaven. Dat leert een studie van de Nationale Bank. Vooral jongeren geven minder uit dan vroeger.

De Nationale Bank organiseerde een grote online bevraging bij meer dan 3.000 mensen. Dat gebeurde van 14 tot 21 juli, dus voor de opflakkering van het aantal besmettingen en de bijhorende verscherping van de maatregelen.

Uit de resultaten blijkt onder meer dat bijna de helft van de deelnemers minder geld uitgeeft dan voor de lockdown, terwijl maar een derde zegt meer te spenderen. Het blijken bovendien vooral jongeren te zijn die minder uitgeven. Vooral aan recreatie, horeca en kleding wordt minder besteed dan voor de crisis.

Waarom blijven de portefeuilles dicht? Veel respondenten geven aan dat het voor sommige uitgaven nog onmogelijk was om ze te doen, omdat bepaalde activiteiten nog niet of maar deels beschikbaar waren. Ongerustheid over het virus is de tweede belangrijke reden, en ook de gezondheidsregels in de winkels blijken sommigen af te schrikken.

Online shoppen

Inkomensverlies blijkt een minder belangrijke factor. De Nationale Bank ziet daarin een bevestiging van haar analyse dat algemene maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht - zorgen dat de gezinnen meer geld op zak hebben - wellicht maar een beperkte invloed op de gezinsconsumptie zouden hebben.

Overigens lijken een aantal gewoonten blijvend te veranderen. Veel consumenten zijn bijvoorbeeld meer online beginnen kopen. Als dat blijft duren, kan dat volgens de Nationale Bank een uitdaging vormen voor de Belgische economie, “aangezien deze online aankopen momenteel vooral uit het buitenland afkomstig zijn”, klinkt het.

Uitbaters van fysieke winkels staan hoe dan ook voor een grote uitdaging. Van de deelnemers van de enquête verklaarde 68 procent na de lockdown en de geleidelijke heropeningen minder naar winkels te gaan, 20 procent ging zelfs helemaal niet. Vooral bij de 65-plussers is er nog weinig appetijt om naar de winkel te gaan.

De gezondheidscrisis en de verschillende maatregelen die ze teweegbracht, blijven wegen op het herstel van de gezinsconsumptie in België, zo blijkt uit de enquête van de Nationale Bank ism Microsoft Innovation Center. Lees hier meer: https://t.co/Z7efRpSEPl pic.twitter.com/AVzUimO3Wb Nationale Bank(@ NBB_BNB_NL) link