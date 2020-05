Belgen erg actief op de beurs tijdens coronacrisis KVDS

27 mei 2020

13u26

Bron: Belga 0 Economie De Belgen verhandelden tijdens de coronacrisis tot vijfmaal meer Belgische aandelen (Bel20) dan in de maanden vóór de crisis. Opmerkelijk: het ging niet om paniekverkopen door de crisis, want er werden veel meer aandelen gékocht dan vérkocht. Dat blijkt uit een studie van beurswaakhond FSMA. Vooral jonge en niet-frequente beleggers waren erg actief.

De FSMA baseerde zijn onderzoek op de data-analyse van transactierapporten die zij ontvangt van banken en beleggingsmakelaars. Door de coronacrisis waren er grote koersschommelingen op de beurs en dus wilde de beurswaakhond weten hoe particuliere beleggers daarop reageerden. De studie is gebaseerd op een steekproef van meer dan 3 miljoen transacties, voor een totale verhandelde waarde van meer dan 10 miljard euro, uitgevoerd door bijna 323.000 unieke natuurlijke personen.

Jonge beleggers

Wat opvalt: in de periode van 24 maart tot en met 30 april werden tot vijf keer meer aandelen verhandeld dan in de periode daarvoor. Daarbij werden er veel meer aandelen gekocht dan verkocht: het saldo bij de particuliere beleggers bedraagt ruim 634 miljoen euro. Het waren ook vooral jonge beleggers (18 tot 35 jaar) die zich actief toonden op de beurs: in de laatste week van maart kochten zijn tot 21 miljoen euro aandelen, tegen 2 miljoen in de derde week van februari. Ook niet-frequente beleggers, die de afgelopen twee jaar maximaal vijf transacties deden, waren veel actiever. In de week voor de crisis kochten ze voor 3 miljoen euro aandelen, maar in de tweede week van maart steeg dit tot 30 miljoen euro.

De Bel20 had zwaar te lijden onder de coronacrisis. Op 12 maart verloor de beursindex meer dan 14 procent, het grootste verlies in zijn geschiedenis. Sindsdien is de Bel20 weer wat hersteld, maar hij bevindt zich nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. De week na die 12de maart was er trouwens een piek in het aantal transacties te zien.

