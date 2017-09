Belg zit derde van loopbaan thuis ib

05u25

Bron: Belga 2 thinkstock Economie Wie vandaag na een loopbaan van 42 jaar met pensioen gaat, heeft daarvan slechts 28 jaar effectief gewerkt. Dat blijkt uit berekeningen van de socialistische vakbond ABVV, schrijft De Tijd vandaag.

Gedurende een loopbaan van 42 jaar zat een Belgische man gemiddeld 14 jaar thuis met een ziekte-, werkloosheids- of brugpensioenuitkering. Vrouwen, met gemiddeld een loopbaan van 36,6 jaar, zaten daarvan 13 jaar thuis.





Lage tewerkstellingsgraad

Dat Belgen gedurende een derde van hun carrière niet werken, verklaart mee waarom ons land er nauwelijks in slaagt de tewerkstellingsgraad op te trekken. Van de 20- tot 64-jarigen is iets minder dan 68 procent aan het werk. In Duitsland (79 procent) en Nederland (77 procent) ligt het aandeel werkenden een pak hoger.

Sociale zekerheid

Ons land heeft het daardoor moeilijker om de sociale zekerheid te financieren. Minder mensen aan het werk, betekent minder inkomsten voor de overheid en tegelijk een grotere groep mensen die nog voor ze aan hun pensioen beginnen van een uitkering leven.