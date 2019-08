Belg wil wel van werk veranderen, maar durft niet Sam Ooghe

30 augustus 2019

05u24 5 Economie De Belg neemt niet graag risico’s, ook niet tijdens zijn loopbaan. Uit cijfers van Securex blijkt dat er nog steeds weinig werknemers op eigen initiatief ontslag durven te nemen. En dat ondanks het hoge aantal openstaande vacatures. “We willen wel van werk veranderen, maar dat is in België niet evident”, klinkt het bij experts.

De barometer van Securex bij 27.440 werkgevers en 261.450 werknemers bevestigt het beeld van de starre Belgische arbeidsmarkt. Het totale verloop van onze arbeidsmarkt ligt op zo’n 20%, en slechts 5,85% van de Belgische werknemers nam vorig jaar uit eigen beweging ontslag. Met andere woorden: als de Belg niet gedwongen wordt om op zoek te gaan naar een job in een nieuw bedrijf of een andere sector, blijft hij waar hij is. Al is dat niet meteen wat hij zelf wil, zo blijkt. Bijna één derde (31%) wil op termijn van werkgever veranderen. Bij de jongste groep werknemers loopt dat aandeel op tot meer dan de helft (56%). Toch blijkt ontslag nemen voor velen een te grote sprong, niet in het minst voor de oudere groepen werknemers. Securex haalt ons wetgevend kader aan, dat gouden kooien creëert via de beloningen voor anciënniteit.

Huis afbetalen

Een groot probleem, vindt econoom Simon Ghiotto van denktank Itinera, zeker gezien problemen zoals het leerkrachtentekort. “Stel je voor dat je al twintig jaar in de bankensector werkt, en je wil het roer omgooien om leerkracht te worden. Dan sta je ineens voor de klas met een loontje van een 21-jarige. Natuurlijk zien werknemers dat niet zitten.” Nogal wat onderzoekers pleiten voor een omslag in het systeem van anciënniteit. “Waarom zouden mensen die niet kunnen meenemen wanneer ze van job veranderen?”, vraagt socioloog en arbeidsmarktexpert Ludo Struyven (KUL) zich af. “Een ander klassiek probleem in ons land is de mobiliteit. Het verkeer slibt elke dag dicht en verhuizen is geen evidentie in België. Allemaal domeinen waarop de overheid kan inspelen.”

Het wetgevend kader remt werknemers af, klinkt het bij experts, maar Securex wijst ook op de ingesteldheid van de Belg. Die houdt niet van risico’s, klinkt het, en om de afbetaling van het huis en de toekomst van de kinderen niet in het gedrang te brengen, blijft de werknemer waar hij is. Maar van job veranderen brengt ook een hoop voordelen met zich mee. “Het maakt van jou een rijker persoon, en door de ervaring bij andere bedrijven en sectoren ook een interessante speler op de arbeidsmarkt”, zegt Heidi Verlinden van Securex. “Zo krijg je opnieuw méér waarde en zekerheid.”

Levenslang leren

“Sectoren en de overheid moeten blijven inzetten op levenslang leren”, gaat Verlinden verder. “Dat maakt werknemers zekerder, sterker en meer flexibel.” Daar sluit Simon Ghiotto zich bij aan. “Onderzoek toont aan dat levenslang leren op termijn niet enkel onze economische positie bevordert, het maakt ons ook gezonder, gelukkiger, socialer, betere burgers, betere ouders en betere buren. Laat ons daar vol op inzetten. Dan zal de arbeidsmobiliteit automatisch verbeteren.”