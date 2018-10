Belg spaart 80 miljard euro aanvullend pensioen bijeen kg

09 oktober 2018

15u07

Bron: Belga 0 Economie De pensioenreserves opgebouwd in het aanvullend pensioen, of de zogenaamde tweede pensioenpijler, zijn begin dit jaar opgelopen tot meer dan 80 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van Sigedis, de vzw die de data beheert voor de sociale zekerheid.

Het gaat om de situatie op 1 januari 2018. Begin 2017 bedroeg de som van alle pensioenreserves opgebouwd via de tweede pijler door werknemers en zelfstandigen 76 miljard euro, een stijging dus met meer dan 5 procent op een jaar tijd.

"Samen met de ongeveer 35 miljard euro uit de derde pijler, komen we op zo'n 115 miljard euro, of bijna 25 procent van het bruto nationaal product. Dat is niet bijzonder veel", verklaart Philip Neyt, voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, PensioPlus. "Om te vergelijken: de Nederlanders spaarden zo'n 1.700 miljard euro in de tweede pijler. Maar het is wel belangrijk om te nuanceren. Belgen sparen immers op een heel andere manier, en hebben bijvoorbeeld ook vaak een eigen huis, in tegenstelling tot onze noorderburen. Bovendien zien we dat het gespaarde bedrag in de tweede pijler in ons land stijgt, terwijl het in Nederland stabiliseert."

De nieuwe cijfers kunnen worden geconsulteerd via Mypension.be. Zo'n 3,68 miljoen mensen hebben een dossier omtrent hun aanvullend pensioen in de databank. Het aanvullend pensioen of de groepsverzekering wordt opgebouwd via de werkgever. Ook zelfstandigen kunnen zo sparen voor hun oude dag.