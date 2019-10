Belg schuift op in Europese rangschikking van de koopkracht KVE

21 oktober 2019

18u24

Bron: Belga 0 Economie België is een plaats geklommen op een Europese lijst van koopkracht per inwoner, opgesteld door marktonderzoeker GfK. Gemiddeld komt de koopkracht van de Belg in 2019 uit op 20.584 euro, of bijna 1,4 maal zoveel als de koopkracht van de gemiddelde Europeaan.

Met gemiddeld 20.584 euro die de Belg in 2019 beschikbaar heeft voor uitgaven en sparen, staat België op plaats 13 in een rangschikking van Europese landen opgesteld door GfK. Een jaar eerder stond België nog op plaats 14.

De gemiddelde koopkracht van de Belg - door GfK gedefinieerd als beschikbaar inkomen na belastingen maar inclusief uitkeringen - is alvast hoger dan de 14.739 euro van de gemiddelde Europeaan.

Niet erg verrassend zijn er grote verschillen tussen de Europeanen onderling. Het hoogste beschikbaar inkomen is terug te vinden in Liechtenstein: gemiddeld 67.550 euro per persoon, of 4,5 keer zoveel als de gemiddelde Europeaan. Op plaats twee staat Zwitserland (42.067 euro), gevolgd door Luxemburg (35.096 euro), IJsland (32.988 euro) en Noorwegen (29.842 euro).

Onderaan de koopkrachtrangschikking staat Oekraïne met een gemiddelde koopkracht per inwoner van 1.830 euro.