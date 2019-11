Belg ontwikkelt biobeton met dank aan olifantengras: “Tot nu maakten we beton nog altijd zoals de Romeinen” SPS

18 november 2019

16u20

Bron: Belga 10 Economie Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Econcreed, met vestiging in Antwerpen, heeft als eerste in de wereld een oplossing voor de schadelijke CO2-uitstoot van beton ontwikkeld. De technologie werd vandaag, in het kader van het greentech-seminarie op de Belgische economische missie in China, voorgesteld door ondernemer Aaron Claeys.

De jonge dertiger is een duurzaamheidsexpert. Hij maakte carrière in het ecologisch verduurzamen van textiel, met zijn bedrijf Nanex, maar hij wil ook in andere domeinen aan de slag. Beton is bij uitstek een erg vervuilende industrie. "Beton is het tweede meest gebruikte materiaal ter wereld en bij de productie wordt erg veel CO2 uitgestoten. Mocht beton een land zijn, dan was het de op twee na grootste vervuiler ter wereld, na de VS en China", illustreert Claeys. Bovendien is het een sector waar de voorbije eeuwen amper iets is veranderd. "Er is geen innovatie geweest. Het productieproces is nog altijd gelijkaardig als bij de Romeinen, alleen is de kwaliteit van het beton door de druk op de prijzen er nu op achteruit gegaan.”

Aaron ontwikkelde met zijn team dus een alternatief product, waarbij klassiek beton gemengd wordt met olifantengras (miscanthus, een soort van riet). "Dat is net een gewas dat erom bekendstaat dat het veel CO2 opneemt. Bovendien kan het groeien op droge en braakliggende stukken grond, zonder dat er pesticiden nodig zijn", legt de ondernemer uit. Door het toe te voegen aan het klassieke beton ontstaat dus een CO2-positief biobeton.

Laagdrempelig

Econcreed is een pak lichter en ook 2 tot 3 maal zo flexibel door zijn holle structuur. Het volstaat volgens Aaron nu al perfect voor niet-dragende constructies. "Dat is een groot deel van de markt, toepassingen zoals geluidswanden, binnenwanden, tunnels, prefabhuizen zijn directe afzetmarkten waar we kunnen vergroenen. Maar we zijn intussen ook al een ontwikkelingstraject gestart om een econcreed-variant te maken die even sterk is als gewoon beton, zodat het de nieuwe standaard wordt.”

Aaron Claeys hoopt dat de sector zijn technologie zal oppikken. In Nederland werd al een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een grote betonfabrikant; tegen volgend jaar hoopt hij ook een Belgische partner te vinden. "Tegenover de klimaatakkoorden van Parijs loopt de betonindustrie serieus achter", waarschuwt hij. "Er moet dus iets gebeuren." Econcreed kiest daarbij voor een laagdrempelig samenwerkingsmodel van licenties in open sourcing om zo snel mogelijk een grote positieve impact op het milieu te hebben.

De jonge ondernemer is positief gestemd, omdat veel van zijn generatiegenoten bewust bezig zijn met duurzaam ondernemen. Aan de andere kant zou ook de overheid een handje kunnen helpen door de regelgeving te verstrengen om ons land in staat te stellen de CO2-doelen te halen.