Belg neemt fors minder tijdskrediet IB

16 februari 2019

05u11

Het aantal werknemers dat met behulp van tijdskrediet minder gaat werken en daarbij een uitkering krijgt, is in enkele jaren fors gedaald. Dat meldt De Tijd vandaag.

In 2015 werkten maandelijks gemiddeld meer dan 143.000 mensen met tijdskrediet een vijfde of de helft minder of bleven ze zelfs helemaal thuis. Vorig jaar waren het er nog maar 111.000, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening (RVA). Dat is een daling van 22 procent in vier jaar. Door die hervorming liggen de uitgaven voor het tijdskrediet nu 90 miljoen euro lager dan in 2015.

De daling is een gevolg van strengere regels. De regering-Michel besliste bij haar aantreden dat werknemers geen tijdskrediet zonder motief meer kunnen opnemen. Daarover werd soms nogal neerbuigend beweerd dat het werd gebruikt om met een uitkering op wereldreis te gaan, klinkt het in De Tijd.