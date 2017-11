Belg lust pensioensparen niet IB

05u36

Ondanks een aantrekkelijke belastingvoordeel, doen zes op de tien Belgen niet aan pensioensparen. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Wie aan pensioensparen doet, kan dat bedrag - tot een maximum van 940 euro per jaar - fiscaal in rekening brengen en geniet daarop een aftrek van 30 procent. Voor wie het volledige bedrag heeft gespaard, loopt het fiscale voordeel dus op tot 282 euro.

Beroepsleeftijd

In principe kan iedereen op beroeps­leeftijd, tussen 19 en 65 jaar, aan pensioen­sparen doen. Het gaat om 6,68 miljoen inwoners. In realiteit zijn er slechts 2,55 miljoen pensioenspaarders, dat is 38 procent van de doelgroep. Zes op de tien Belgen doen dus niet mee.

Opvallend: ook wie wel spaart, maakt onvoldoende gebruik van het aangeboden belastingvoordeel. In de belastingaangiftes over 2016 werd in totaal voor 2,024 miljard euro aan pensioensparen aangegeven. Opgedeeld geeft dat een gemiddeld bedrag van 794 euro, of slechts 84 procent van het maximum van 940 euro.