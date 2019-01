Belg leent groter bedrag voor woning en betaalt langer af HR

17 januari 2019

13u45

Bron: Belga 0 Economie Ook in 2018 leende de Belg voor zijn nieuw hypothecair krediet grotere bedragen, en dat voor een langere looptijd. Dat meldt de Nationale Bank (NBB).

De cijfers komen uit de Centrale voor kredieten aan particulieren, waarin de NBB alle data verzamelt over de woonleningen en consumentenkredieten.

Bij de helft van de nieuwe leningen in heel 2018 is het kredietbedrag groter dan 104.500 euro. Dat getal, het mediaan kredietbedrag, ligt 4,5 procent hoger dan in 2017.

Ook de looptijd liep op. "Tot 2016 werd die looptijd jaar na jaar korter, maar in 2017 kwam er een einde aan deze trend en het voorbije jaar werd die ommekeer bevestigd."

Waar in 2016 slechts 28 procent van de hypothecaire kredieten werd afgesloten voor een duur van meer dan 20 jaar, liep dit in 2018 op tot 38,5 procent. De leningen van exact 20 jaar, een heel populaire looptijd, zitten niet in dat cijfer. “De mediane looptijd nam zo op korte tijd met 36 maanden toe en bedraagt nu 20 jaar.”

Bekijk ook:

Zo verbouwden Anders en Jessica hun huis met amper 50.000 euro.

“Opstaan met zicht op zee is elke dag een feest”: Jean en Karine toosten op 2019 in hun prachtvilla op Bonaire.

Hier stonden ooit koeien op stal en kijk wat voor ’n mooi huis het nu is.

In deze luxevilla wordt kerst met een gouden randje gevierd.

WOONVIDEO. Wat een uitzicht! En dan heb je het interieur van deze spectaculaire loft nog niet gezien.

Dit kleurrijk huis is gewapend tegen de grijze winter.

50 tinten grijs, maar helemaal niet grauw.