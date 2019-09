Belg heeft gemiddeld financieel vermogen van 118.000 euro RESULTATEN ING-STUDIE JVG

06 september 2019

04u34 0 Economie Het gemiddeld financieel vermogen per inwoner van België is in het eerste kwartaal van 2019 opgelopen tot een record van 118.000 euro. Een belangrijk deel daarvan staat op zicht- en spaarrekeningen.

De studiedienst van de bank ING berekent periodiek het financieel vermogen van de inwoners van ons land. Daartoe telt hij naast het cashgeld ook de tegoeden op zicht- en spaarrekeningen en termijnrekeningen mee, evenals de investeringen in obligaties en aandelen, beleggingsfondsen en pensioen- en levensverzekeringen. Bij de aandelen wordt zowel rekening gehouden met de beursgenoteerde effecten als met de niet-beursgenoteerde. Dit alles leverde eind maart een totaalbedrag van 1.354 miljard euro op. Omgerekend per gezin gaf dat een som van 273.000 euro. Dat was iets meer dan eind vorig jaar, maar nog steeds minder dan in 2017.

Omgerekend per persoon was er wel een nieuw record. Dat kwam omdat de gezinnen steeds kleiner worden en de ‘rijkdom’ per gezin dus over minder personen verdeeld moest worden.



Opmerkelijk is dat 32% van het financiële vermogen uit liquiditeiten in cash en onmiddellijk opvraagbare tegoeden op zicht- en spaarrekeningen bestaat. Dat is nog nooit zo hoog geweest. De Belgen zijn de voorbije maanden niet alleen voorzichtiger geworden, ze hevelen ook gelden over van termijnbeleggingen die nauwelijks nog iets opbrengen. Dat wordt wel een probleem, want het hypothekeert de verdere groei van het vermogen.

Een belangrijk deel van het financieel vermogen bestaat niettemin nog altijd uit aandelen. En dat loonde in de eerste drie maanden van 2019. De stijging van de beurskoersen zorgde voor een toename met 41,3 miljard euro. Vorig jaar pakte dat nog helemaal anders uit. Toen zorgde de terugval van de koersen in het laatste kwartaal voor een negatief effect van 44,7 miljard euro, voldoende om het financiële vermogen van de gezinnen voor het eerst in tien jaar te laten dalen.

Bij dit alles moeten nog twee belangrijke kanttekeningen worden. Zo wordt vastgoed of het bezit van een auto niet meegeteld bij het financieel vermogen.

Schulden

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de schuldenlast, die steeds maar klimt. Eind maart ging het om een totaalbedrag van 294 miljard euro of 59.300 euro per gezin. De hypothecaire schulden zijn de voorbije jaren fors toegenomen. Daarin speelde de lage rentestand een bepalende rol. Zowel voor de financiering van een eigen woning als voor de aankoop van een opbrengsthuis gingen heel wat gezinnen een lening aan.

Worden die schulden uit het financieel vermogen gehaald, dan bedraagt het nog 1.060 miljard euro of gemiddeld 214.800 euro per gezin.

Onze nationale spaarpot: 1.354 miljard euro

Biljetten en zichtrekeningen: 9%

Spaarrekeningen: 23%

Obligaties: 3%

Beursgenoteerde aandelen: 5%

Beleggingsfondsen: 15%

Niet-beursgenoteerde aandelen: 21%

Pensioen- of levensverzekering: 23%

Andere: 21%