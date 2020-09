Belg gaf tijdens coronacrisis derde meer uit aan producten online (maar aandeel e-commerce zakte toch met 10 procent) KVDS

13 september 2020

20u11

Bron: Belga 0 Economie De invloed van de coronacrisis op de online uitgaven van de Belg was in de eerste helft van 2020 duidelijk te zien. Dat blijkt uit cijfers van de BeCommerce Market Monitor. Zo groeiden de uitgaven aan producten het afgelopen half jaar met 33 procent. In totaal was de Belgische e-commerce in de eerste jaarhelft echter ‘maar’ goed voor 5,1 miljard euro, een daling van 10 procent.

Dankzij de gigantische groei van de online productverkoop steeg het aantal aankopen de afgelopen zes maanden naar een totaal van 59,1 miljoen. Zo veel aankopen waren er nooit eerder in een half jaar tijd. "Na een stijging van 2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben ondertussen 8,1 miljoen consumenten in België online gewinkeld het afgelopen half jaar", zegt Sofie Geeroms van BeCommerce.

Kleding

Van alle pakketten die aan huis geleverd werden de afgelopen zes maanden, bevatten meer dan één op de vier kleding. De online kledingwinkel groeit hiermee ook opvallend ten opzichte van de winkelstraten: een op de drie kledingstukken die de Belg kocht in de eerste jaarhelft, kocht hij of zij online. Voor de coronacrisis was dat nog minder dan 20 procent.





De klappen in de dienstensector - zoals bij reisagentschappen - hebben evenwel een enorm effect op de totale score van e-commerce in België. In totaal was de Belgische e-commerce in de eerste jaarhelft ‘maar’ goed voor 5,1 miljard euro, een daling van 10 procent in online uitgaven. In een sector die normaal gezien jaar na jaar een stijging van 7 procent optekent, kan men spreken van zware klappen. Daarmee scoort de e-commerce dus 17 procent slechter dan verwacht.

De BeCommerce Market Monitor is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door GfK in opdracht van BeCommerce, met de steun van PostNL en de Nationale Loterij.

Lees ook: Het gevaar als alleen de grote e-commercebedrijven overblijven: “Ook ons maatschappelijk weefsel zal aangetast worden” (+)