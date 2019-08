Belg aan het roer van noodlijdende Britse warenhuisketen Debenhams KVE

08 augustus 2019

19u16

Bron: Belga 0 Economie De noodlijdende Britse warenhuisketen Debenhams heeft de Belg Stefaan Vansteenkiste aangesteld als nieuwe CEO. Dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Vansteenkiste kwam in april aan boord als chief restructuring officer en heeft sindsdien nauw samengewerkt met de top aan een nieuw businessplan. Debenhams maakte ook bekend dat voorzitter Terry Duddy in september vertrekt.

In april raakte bekend dat schuldeisers van Debenhams de controle over de warenhuisketen overgenomen hadden. Daarmee waren de aandelen in het Britse bedrijf in een klap vrijwel waardeloos geworden. De kredietverstrekkers zegden het bedrijf meer geld toe, waarmee een reorganisatie kan worden uitgevoerd.

Debenhams was ooit een van de grootste warenhuisketens van het Verenigd Koninkrijk, maar kampt met tanende verkoopcijfers. Eerder raakte bekend dat het bedrijf plannen zou hebben om vijftig slecht draaiende winkels te sluiten, waardoor ongeveer 4.000 banen op de tocht staan. De warenhuisketen zou na die voorgenomen sluiting nog ongeveer 110 Britse winkels overhouden.

Debenhams wees eerder ook een reddingsplan van aandeelhouder Mike Ashley af. Die wilde dat het bedrijf extra aandelen uit zou geven ter waarde van 200 miljoen pond die hij dan zou kopen. In ruil wilde hij topman worden, maar het bestuur van Debenhams had weinig vertrouwen in de eigenaar van Sports Direct.