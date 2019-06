Belfius verlaagt rente op spaarboekje kg

12 juni 2019

11u47

Bron: Belga 1 Economie Belfius verlaagt de rente op de Spaarrekening+, van 0,31 procent naar 0,21 procent. Dat heeft de bank vandaag bekendgemaakt. Aanleiding van de verlaging is de "aanhoudende lage rente", aldus de bank.

De nieuwe rente gaat in vanaf 15 juni. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,01 procent, maar de getrouwheidspremie gaat omlaag van 0,30 naar 0,20 procent.



De Spaarrekening+ van Belfius is een rekening waarop elke maand een bepaald bedrag wordt gestort, met een maximum van 500 euro per maand.