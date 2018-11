Belfius legt prestatiegericht loon op tafel IB

28 november 2018

05u53

Bron: Belga 0 Economie Het verloningsbeleid voor het personeel van de staatsbank Belfius, vooral de bedienden, gaat op de schop. Dat kan leiden tot het afschaffen van de barema's en de invoering van een prestatiegericht verloningssysteem. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Belfius, dat zo'n 4.500 voltijds equivalenten in dienst heeft, bouwt onder de naam 'Drive 2020' aan een nieuw personeelsbeleid. Eerder zijn al afspraken gemaakt over talentbeheer en een andere werkorganisatie. Nu ligt als sluitstuk het project 'Reward' op tafel om het loonbeleid te vertimmeren.

Jongeren aantrekken

Volgens de krant wordt er hierover al meerdere weken in alle discretie gepraat tussen vakbonden en directie. Daarbij zou ook de invoering van een variabele, meer prestatiegerichte verloning op tafel liggen. "Het doel is een attractief, marktconform loonbeleid, zodat het makkelijker wordt jongeren aan te trekken", zegt een bron in De Tijd. De directie hoopt eind december een deal te sluiten.