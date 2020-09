Belfius komt met beleggingsfonds rond gendergelijkheid op de proppen Redactie

01 september 2020

10u43

Bron: Belga 0 Economie Bank-verzekeraar Belfius biedt voortaan een beleggingsfonds aan dat inzet op gendergelijkheid. Het fonds richt zich op bedrijven die de gelijkheid van man en vrouw of vrouwenemancipatie hoog in het vaandel dragen.

Met "Wo=men" kunnen beleggers vanaf vandaag investeren in "bedrijven die garant staan voor een gelijke behandeling tussen man en vrouw", klinkt het in een persbericht. Daarbij stort Belfius een deel van de aangerekende beheerskosten door aan Boost, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat bijvoorbeeld jonge vrouwen met een kwetsbare sociaaleconomische achtergrond aan een diploma hoger onderwijs helpt.

Belfius en partner Candriam, een beleggingsbedrijf, selecteren de bedrijven waarin het fonds investeert op basis van Equileap. Die organisatie rangschikt bedrijven op basis van verschillende gendercriteria (verhouding man-vrouw, verloning ...) Ook overwegingen over milieu, maatschappij en goed bestuur spelen een rol bij de selectie.

"Achtenvijftig procent van de gediplomeerden van het hoger onderwijs is vrouw, slechts 24 procent oefent een leidinggevende functie uit. Een sprekend bewijs dat - ondanks een positieve inhaalbeweging tijdens de laatste jaren - de weg naar diversiteit en gelijkheid tussen man en vrouw in het beroepsleven nog lang niet is afgelegd", aldus Belfius.

