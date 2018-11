Belfius en KBC bij de beste van de klas in Europese stresstest Redactie

02 november 2018

18u26

Bron: Belga 3 Economie De Belgische banken KBC en Belfius hebben de stresstest van de Europese Bankenautoriteit (EBA) goed doorstaan. Uit hun resultaten blijkt dat hun schokbestendigheid verbeterd is, zo meldt de Nationale Bank van België. Ze doen beter dan het Europees gemiddelde.

Uit de test blijkt dat de Europese banken in het algemeen beter voorbereid zijn op een nieuwe economische en financiële crisis dan enkele jaren geleden. ING België en BNP Paribas Fortis, dochterondernemingen van buitenlandse bankgroepen, namen aan de stresstest deel via hun moederinstellingen.

In de test wordt bekeken hoe het kapitaal van de banken binnen drie jaar zou krimpen, indien de economie zou instorten, het aantal werklozen zou stijgen en de prijzen van onroerend goed zouden dalen. “Uit deze uitkomst blijkt dat de deelnemende banken nu beter bestand zijn tegen macro-economische schokken dan twee jaar geleden. Mede dankzij ons toezicht hebben de banken aanzienlijk meer kapitaal opgebouwd. Tegelijkertijd hebben ze onder meer hun niet-renderende leningen verminderd en de interne controle en de risicogovernance verbeterd”, aldus Danièle Nouy, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank in een mededeling van de ECB. “Door de test kunnen we voor de toekomst zien waar de afzonderlijke banken het kwetsbaarst zijn en waar groepen banken het gevoeligst zijn voor bepaalde risico’s.”

De test werd uitgevoerd bij 48 grote Europese banken, waaronder 33 instellingen uit landen van het eurogebied die onder rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) staan.

“Geruststelling”

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, stelt dat de resultaten van de bank een geruststelling zijn voor de stakeholders dat “ons bedrijf goed gekapitaliseerd is en blijft”.

“Dit uitstekende resultaat bevestigt niet alleen onze soliditeit van vandaag, maar ook onze weerbaarheid voor morgen”, zegt Belfius-topman Marc Raisière op zijn beurt.