Belfius boekt winst van 304 miljoen euro

09 augustus 2019

12u00

Belfius heeft in de eerste zes maanden een winst na belastingen van 304 miljoen euro geboekt. Dat is iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de winst op 335 miljoen euro lag. De bank gaat wel een interimdividend van 100 miljoen euro uitkeren aan de Belgische overheid.

Belfius benadrukte ook dat ze een recordbedrag aan langetermijnkredieten heeft uitgekeerd in de eerste jaarhelft: voor 9,4 miljard euro, of 15 procent meer dan in de eerste helft vorig jaar.