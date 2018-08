Belfius 1 miljard euro minder waard kv

31 augustus 2018

04u07

Bron: Belga 0 Economie Door de wispelturige financiële markten is Belfius ongeveer een miljard minder waard dan enkele maanden geleden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de banken die de beursgang van de staatsbank begeleiden, bericht De Tijd vandaag.

Belfius is volop bezig met de voorbereiding van een beursgang. De bank mikt op eind oktober of begin november, maar heeft groen licht van de regering-Michel nodig. Begin september komt de kwestie op de agenda van het kernkabinet. De vraag is of premier Charles Michel (MR) en zijn topministers het aandurven het licht op groen te zetten.

Terwijl Belfius enkele maanden geleden gewaardeerd werd op 6 tot 8 miljard euro, is dat nu fors minder. Een nieuwe update geeft een waardering van 5 tot 7 miljard euro aan. Dat is wel nog altijd meer dan de 4 miljard euro die indertijd is betaald voor Belfius.